"Вест Хэм" продаст Ярмоленко летом

Андрей Ярмоленко в этом сезоне не забивал в Пемьер-лиге. Фото Рейтер

"Вест Хэм Юнайтед" планирует продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, сообщает Football Insider.

По данным источника, английский клуб готов продать футболиста за € 5-6 млн в летнее трансферное окно.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм Юнайтед" с 2018 года. Действующий контракт 31-летнего украинца с "молотобойцами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 14 матчей и отметился результативной передачей. В Кубке английской лиги Ярмоленко провёл 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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"Вест Хэм" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 23 туров. В следующем туре команде предстоит провести матч с "Шеффилд Юнайтед".