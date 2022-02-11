"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением

Андрей Ярмоленко. Фото: ФК "Вест Хэм"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес, скорее всего, окончательно перестал рассчитывать на вингера Андрея Ярмоленко.

Если раньше украинский футболист попадал в заявку основной команды, то сегодня его "понизили" до коллектива U-23 клуба.

Несмотря на то, что "Вест Хэм" в воскресенье будет играть матч АПЛ с "Лестером", Ярмоленко в пятницу, 11 февраля, принял участие в поединке Кубка Премьер-лиги, где играют молодежные команды, против "Суонси".

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Андрей вышел в стартовом составе, а в компенсированное к первому тайму время забил гол, замкнув головой навес от углового флажка.

А на 50-й мин. главный арбитр показал украинцу прямую красную карточку. Наш футболист немного отмахнулся от соперника локтем, однако никак не рассчитывал на такое радикальное решение рефери и с ироничной улыбкой покинул поле.

В этом году Ярмоленко принял участие в четырех матчах "Вест Хэма". Трижды выходил на замену и провел на поле все 120 минут поединка 1/16 финала Кубка Англии. Для команды U-23 "молотобойцев" встреча с "Суонси" ничего не решала, ведь они еще раньше завоевали путевку в плей-офф Кубка Премьер-лиги.