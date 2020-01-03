"Вест Хэм" нашел замену Ярмоленко

абриэль Барбоса может заменить Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме". Фото: Рейтер.

Хавбек "Интера" Габриэл Барбоза близок к тому, чтобы продолжить карьеру в "Вест Хэме".

Габириель играет на позиции правого вингера, где выступает как раз Андрей Ярмоленко. Украинец на данный момент травмирован и должен вернуться на поле только через месяц.

23-летний бразилец в текущем сезоне выступает в чемпионате Бразилии за "Флайменго", но права на игрока принадлежит "Интера". Итальянский клуб планирует выручить за Барбозу около 22 миллионов евро, сообщает "24 канал"

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В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Габигол сыграл за "Флайменго" в 29 матчах и забил 25 голов.