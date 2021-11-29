Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

 
Ексклюзивы
1/5
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
1 Просмотров: 495
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 306
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2115
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 360
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 1926
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2790
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 882
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1 Просмотров: 1296
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
2 Просмотров: 567
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
Опять без победы - Шевченко провел второй матч во главе "Дженоа"
Бразилец "задушил" одиозного россиянина в первом раунде
Бразилец "задушил" одиозного россиянина в первом раунде
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 765
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3033
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3726
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4842
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1575
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 468
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 07:56

Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

  Комментировать
Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа &quot;Барселоны&quot;: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в национальных чемпионатах.

Gazeta.ua знакомит и их результатами.

Следующий соперник "Шахтера" в последнем туре Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" не испытывал проблем в чемпионате Молдовы.

Команда Юрия Вернидуба разбила "Динамо-Авто" - 7:0. Причем "Шериф" шесть голов забил в первом тайме.

У Миланского "Интера" после победы над "горняками" не было проблем с "Венецией" в гостях -2:0.

"Реал" одержал волевую победу над "Севильей" -2:1. Винисиус Джуниор забил решающий гол за Мадрид за три минуты до завершения матча.

Следующий соперник "Динамо" португалская "Бенфика" провела скандальный матч против "Беланенсеша". Хозяева из-за коронавируса смогли выставить только семерых игроков. В начале второго тайма игрок хозяев получил травму и судья остановил встречу. Счет матча был 7:0. Форвард сборной Украины Роман Яремчук просидел матч на скамейке запасных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо"обыграло аутсайдера с голом на последней минуте

Каталонская "Барселона" одержала вторую победу подряд с новым тренером Хави. "Барса" в гостях одолела "Вильярреал" -3:1.

Мюнхенская "Бавария" тяжело победила "Арминию". Единственный гол забил Лерой Сане в середине второго тайма.

Обидчик "Зари" итальянская "Рома" минимально одолела "Торино". "Буде-Глимт" не смог переиграть "Русенборг" -0:0, а софийский ЦСКА проведет матч против "Лудогорца" сегодня.

В чемпионате Украины "Динамо" одержало тяжелую победу над "Минаем" -2:0, "Шахтер" имел проблемы с "Ингульцем" -1:0. А "Заря" проведет матч против "Александрии" сегодня.

Следующий тур еврокубов запланирован 7-9 декабря. "Динамо" в гостях сыграет против "Бенфики", "Шахтер" будет принимать "Шериф", а "Заря" сыграет против "Буде-Глимта".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 22520
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 6993
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 6201
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 6129
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
4
 Просмотров: 5122
Спорт
Шведская лыжница Карлссон осталась без штанов
Шведская лыжница Карлссон осталась без штанов Просмотров: 315
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"
 Просмотров: 531
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
Камбосос отобрал все титулы у Лопеса: что это дает Ломаченко
 Просмотров: 2034
Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных
Ярмоленко и Зинченко посмотрели матч "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" со скамейки запасных Просмотров: 432
Швед обогнал норвежцев в биатлонной гонке
Швед обогнал норвежцев в биатлонной гонке Просмотров: 252
Больше всего комментируют
12
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
3
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
2
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Голосов: 642
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть