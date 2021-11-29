Вернидуб запугивает Де Дзерби и вторая победа "Барселоны": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в национальных чемпионатах.

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Следующий соперник "Шахтера" в последнем туре Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" не испытывал проблем в чемпионате Молдовы.

Команда Юрия Вернидуба разбила "Динамо-Авто" - 7:0. Причем "Шериф" шесть голов забил в первом тайме.

У Миланского "Интера" после победы над "горняками" не было проблем с "Венецией" в гостях -2:0.

"Реал" одержал волевую победу над "Севильей" -2:1. Винисиус Джуниор забил решающий гол за Мадрид за три минуты до завершения матча.

Следующий соперник "Динамо" португалская "Бенфика" провела скандальный матч против "Беланенсеша". Хозяева из-за коронавируса смогли выставить только семерых игроков. В начале второго тайма игрок хозяев получил травму и судья остановил встречу. Счет матча был 7:0. Форвард сборной Украины Роман Яремчук просидел матч на скамейке запасных.

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Каталонская "Барселона" одержала вторую победу подряд с новым тренером Хави. "Барса" в гостях одолела "Вильярреал" -3:1.

Мюнхенская "Бавария" тяжело победила "Арминию". Единственный гол забил Лерой Сане в середине второго тайма.

Обидчик "Зари" итальянская "Рома" минимально одолела "Торино". "Буде-Глимт" не смог переиграть "Русенборг" -0:0, а софийский ЦСКА проведет матч против "Лудогорца" сегодня.

В чемпионате Украины "Динамо" одержало тяжелую победу над "Минаем" -2:0, "Шахтер" имел проблемы с "Ингульцем" -1:0. А "Заря" проведет матч против "Александрии" сегодня. Следующий тур еврокубов запланирован 7-9 декабря. "Динамо" в гостях сыграет против "Бенфики", "Шахтер" будет принимать "Шериф", а "Заря" сыграет против "Буде-Глимта".