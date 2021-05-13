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четверг, 13 мая 2021 12:57

Вернидуб стал чемпионом Молдовы

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Вернидуб стал чемпионом Молдовы
Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Зоря"

Тираспольский "Шериф" досрочно стал чемпионом Молодовы.

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба за пять туров до окончания чемпионата гарантировала себе первое место.

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В 32-м туре "Шериф" разгромил "Милсами". Именно этот клуб выбил из квалификации Лиги Европы предыдущую команду Вернидуба "Шахтер" Солигорск.

В составе команды из Тирасполя выступает бывший игрок "Днепра" и молодежной сборной Украины Андрей Близниченко. Но он сейчас травмирован и участия в матче не принимал.

Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Он работал с командой только второй круг чемпионата. До этого тренировал "Шахтер" Солигорск и "Зарю".
"Шериф" выиграл 18-й подряд чемпионский титул в Молдове.

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13
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