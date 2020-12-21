Стало известно, сколько Вернидуб зарабатывал в Беларуси

Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Заря"

Украинский тренер Юрий Вернидуб при работе с солигорским "Шахтерем" получал менее €20 тыс.

По словам Вернидуба, уровень его зарплатами в Беларуси был такой же, как у "Зари", рассказал тренер в эфире программы "ТаТоТаке".

Если лидеры "Шахтера" могли рассчитывать на зарплату €20-25 тыс. в месяц, то Вернидуб получал меньше. Наставник считает, что такой подход не является правильным.

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Юрий Вернидуб возглавляет "Шахтер" Солигорск с ноября 2019-го по август 2020 года. В прошлом сезоне команда завоевала чемпионские награды. На тренерском мостике "горняков" Вернидуба заменил другой украинец Роман Григорчук.