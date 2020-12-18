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пятница, 18 декабря 2020 12:50

Вернидуб возглавил "Шериф"

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Вернидуб возглавил &quot;Шериф&quot;
Юрий Вернидуб недолго был без работы. Фото: ФК "Заря"

Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил чемпиона Молодовы "Шериф".

Вернидуб начнет свою работу с нового календарного года, когда команда выйдет из отпуска, сообщает официальный сайт команды из Тирасполя.

"Шериф" по итогам 20 матчей уверенно лидирует в чемпионате Молдовы. Имея в своем активе 55 очков. В составе команды выступает бывший полузащитник "Днепра" Андрей Близниченко.

Большую часть прошлого сезона чемпионата Беларуси Вернудуб возглавлял "Шахтер" Солигорск, однако в конце августа покинул команду и с тех пор находится без работы. До переезда в Беларусь Вернидуб длительное время успешно работал с "Зарей".

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Юрий Вернидуб работал тренером "Металлурга" Запорожье, "Зари" Луганск и "Шахтера" Солигорск. Наивысшим достижением является участие в групповом турнире Лиги Европы и финал Кубка Украины.

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