Вернидуб рассказал, где продолжит тренерскую карьеру

Юрий Вернидуб находится в поиске команды. Фото: "Фк Заря"

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, в каких странах чемпионатах планирует продолжить тренерскую карьеру.

Об этом сообщает "Спортарена"

"Пока знакомлюсь с возможными вариантами трудоустройства в странах СНГ. Но не спешу. Если принимать команду, то не раньше декабря, потому что сейчас разгар сезона. Нужно время, чтобы познакомиться, провести подготовку.

Если это будут Беларусь, Казахстан, Литва или другие страны, хочется, чтобы новая команда была амбициозной, ставила высокие задачи, и президент клуба болел футболом. Но таких президентов сейчас немного ", - сказал Вернидуб.

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Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Выигрывал с командой бронзовые награды, доходил до финала Кубка Украины и дважды выводил команду в Лигу Европы.