Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"

Юрий Вернидуб не впадает в эйфорию. Фото: Reuters

Главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:1).

"Я счастлив, что у нас есть возможность проводить такие матчи. Эмоции бьют через край. Благодарен парням за то, что они сделали. Мы понимали, что придётся обороняться. Но мы хорошо справились. Здорово контратаковали и забили в самом конце. Я счастлив и горд за команду. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного ещё не сотворили. Движемся вперёд шаг за шагом. Впереди ещё четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

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"Шериф" набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. "Реал" (3) занимает второе место. "Интер" и "Шахтёр", в активе которых по одному очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре "Шериф" сыграет с "Интером", а "Шахтёр" встретится с "Реалом".