Вернидуб ответил на пренебрежительные слова нидерландского футболиста

Юрий Вернидуб ответил на слова нидерландца. Фото: "Шериф"

Главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом" (2:1) ответил на слова нидерландского футболиста Дирка Кюйта, ранее заявившего, что молдавскому клубу не место в Лиге чемпионов.

"Рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше будем работать от игры к игре. Я благодарен ребятам за то, что они сделали в этой встрече. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов. Но мы доказываем, что это наше место. И мы его заслуженно добыли", - сказал Вернидуб на пресс-конференции.

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"Шериф" набрал шесть очков в двух матчах и занимает 1первое место в турнирной таблице группы D. "Реал" (3) - на втором месте. "Шахтер" и "Интер" имеют по одному очку.