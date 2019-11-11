Вернидуб дебютировал в чемпионате Беларуси с разгромной победы

Юрий Вернидуб начал работу в Беларуси с победы. Фото: из открытых источников

Украиниський тренер Юрий Вернидуб начал работу в Беларуси с разгромной победы над "Славией" из Мозыря 5: 1.

Пока украинский тренер наблюдал за игрой с трибуны, потому что получает разрешение на работу. Командой формально руководил Сергей Никифоренко, информирует "Футбол 24"

В составе солигорского "Шахтера" в запасе весь матч просидел наш Василий Прийма, а за "Славию" сыграло сразу четверо украинский: голкипер Родион Сямук начал матч в основе, однако получил травму и был заменен на 29-й минуте; Игорь Воронков играл до 74-й минуты и был заменен на еще одного украинеца Андрея Сорокина, а Максим Слюсар сыграл 76 минут в старте.

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После этой победы Шахтер остался на 3 строчке. Расстояние от второго БАТЭ составляет 5 очков. При том, что подопечные Вернидуба имеют одну игру в запасе.