Ведущий игрок "Динамо" переведен в дубль

Тамаш Кадар входит в планы Алексея Михайличенко на вторую часть сезона. Фото: ФК "Динамо"

Венгерский защитник Тамаш Кадар переведен в молодежную команду "Динамо".

Тренерский штаб "бело-синих" решил отказаться от услуг опытного защитника, который был основным игроком команды в течение последних 3-х лет, информирует официальный сайт клуба.

С 3-го февраля Кадар не занимался вместе с другими игроками основного состава. В первой команде Динамо его заменит 20-летний Александр Романчук. Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.

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Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017 года. Венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.