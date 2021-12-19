Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров

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Президент "Руха" и один из самых богатых людей Львова Григорий Козловский поздравил чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) с победой над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО).

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками.

А вот Беринчик – настоящий казак", – написал Козловский.

Очевидно, Козловский имел ввиду Василия Ломаченко и Александра Усика, известных своими пророссийскими взглядами и любовью к церкви Московского патриархата.

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Летом этого года Григорий Козловский дарил бокал пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота сборной России на Евро-2020.