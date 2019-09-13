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пятница, 13 сентября 2019 11:09

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

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13 сентября 2008-го в львовском Дворце спорта "Украина" львовянин Андрей Котельник провел первую защиту титула WBA в первом полусреднем весе. Победил по решению судей - 119:109 дважды и 118:110 - японца Норио Кимуру - 15-го номера рейтинга. Это был первый на территории Украины поединок за полноценный титул чемпиона мира.

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Места в рингсайде заполнили боксерские VIP-персоны. Поддержать Андрея пришли немецкий промоутер Клаус-Петер Коль, его первый тренер Дмитрий Сосновский, олимпийский чемпион Василий Ломаченко с отцом-тренером Анатолием Ломаченко, известные боксеры-профессионалы Артур Григорян, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Руслан Чагаев, Инна Менцер, Александр Дмитренко. Такого созвездия боксерских знаменитостей Львов не видел никогда.

После двух разогревающих боев на ринг вышли участники главного события вечера. Кимура по прозвищу "Райская птица" с огненным ирокезом на голове и Котельник, завернутый в сине-желтый флаг. Зал, рассчитанный на 2100 мест, заполнен на 80%. Звучат гимны Японии и Украины. И опытный южноафриканский рефери Стэнли Кристодулу дает команду начинать поединок.

Кимура упал на руки секунданту и только с его помощью добрался в свой угол

Посвятив первый раунд на разведку, со второго начало вырисовываться преимущество Котельника. Он умело работал на опережение и на встречу. Особенно эффективны были его правые прямые, которые каждый раз попадали в голову японца. Котельник выигрывал раунд за раундом, увеличивая темп и активность своих действий. Финальный 12-й раунд стал самым интересным и зрелищным в поединке. Каждый из соперников из последних сил пытался вырвать концовку боя в свою пользу. Но сил у японца хватило только на первую минуту. Далее в ринге было тотальное доминирование чемпиона. На последней минуте мощные серии не раз покачивали претендента, он едва держался на ногах и каким-то чудом достоял до финального гонга. После которого сразу упал на руки секунданту и только с его помощью добрался в свой угол.

"Андрей победил, поздравления, все расходятся, - вспоминал менеджер Котельника львовянин Петр Мысышин. - И тут прибегают и говорят, что японец теряет сознание, у него сломана челюсть. А "скорая", которая дежурила на вечере боя, уже уехала. Вернули "скорую", завезли Кимуру в больницу на улице Мазепы. Собрался консилиум. Все, что могли, сделали на высшем уровне. Оказали помощь, обследовали. Слава Богу, Кимура поправился и улетел в Японию запланированным рейсом".

Андрей Котельник рассказал, что сбылась его мечта детства.

"Немного не хватило, чтобы нокаутировать японца, буквально пяти секунд. И судья не дал мне его добить. Кимура уже на меня падал. Рад, что сбылась моя мечта детства - провести чемпионский поединок во Львове. Было предложение провести бой против Кимуры в Киеве, но я решил подарить этот поединок родному городу", - признался Котельник.

Организаторами этого поединка, как и всего вечера бокса во Львове, выступили недавно создана промоутерская компания Андрея Котельника АК1 и гамбургская компания Universum Box-Promotion. В Украине транслировал его в прямом эфире телеканал "1+1". Приобрели права на трансляцию каналы из Японии, России и Беларуси. Во Львове организаторы смонтировали сцену в Парке культуры, где на большом экране транслировали поединок.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
13
сентября

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

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