Василий Ломаченко нокаутировал Линареса в 10 раунде

Автор: 12 Украина Ломаченко - Линарес бой за звание чемпиона

Слава Украине! Пробуждайтесь, панове!

Уже совсем скоро лучший украинский боксер Василий Ломаченко выйдет в ринг легендарной 20-тысячной арены "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, за очередным титулом и рекордами. Он сделает еще один шаг для того чтобы вписать свое имя в историю бокса. В статусе одного из лучших боксеров современности "Hi-Tech" поднимается в третью для себя весовую категорию - до 61,2 кг - для встречи с чемпионом в этом весе венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Через несколько минут Gazeta.ua начнет онлайн трансляцию поединка.

Пока боксеры готовятся к выходу в ринг, мы напоминаем, что в случае победы Ломаченко в очередной раз перепишет историю - по скорости завоевания чемпионского титула в трех весовых категориях. Сделает это в 12-м поединке. До сих пор рекорд принадлежит японцу Казуто Иока - в апреле 2015 года года тот стал обладателем титула в третьей весе в своем 18-м бою.

Самое интересное начинается! Василий Ломаченко выходит в ринг! После него - Хорхе Линарес.

Ринг-анонсер Майкл Баффер приступает к работе. Объявляет участников главного боя вечера и приглашает к драке!

1 раунд. Разведка. Напряжение витает в воздухе. Со стороны Василия много финтов, легких зондирующих ударов. Пытается завладеть центром ринга.

2 раунд. Темп и активность действий растет. Линарес вкладывается в каждый удар. Лома проводит хорошую комбинацию, часто бьет по корпусу.

3 раунд. Ломаченко захватил центр ринга и начинает напоминать себя лучшего. Легкий на ногах, закручивает соперника, смещается с линии атаки и проводит свои комбинации. Преимущество Василия становится очевидным.

4 раунд. Отлично! Матрица в действии. Невероятная скорость Ломаченко. Линарес все больше промахивается, а украинец расстреливает его с разных позиций под разными углами.

5 раунд. Доминирование Ломы продолжается. Он полностью контролирует ринг и соперника. В конце раунда доминирование полное. Хорхе просто не успевает. Сколько еще сможет выдерживать бомбардировки Линарес?

6 раунд. Шок. Лома в нокдауне, пропустив навстречу в конце раунда короткий правый в голову.

7 раунд. Лома продолжает идти вперед, но действует значительно осторожнее. У каждого есть определенные успехи.

8 раунд. Острый бой. Лома больше работает, выбрасывает удары. Линарес огрызается силовыми ударами. У Хорхе рассечение левой брови.

9 раунд. Линарес в середине раунда проводит акцентированную комбинацию. Когда раньше Василий столько пропускал? Надо собраться.

10 раунд. Ломаченко собирается и отправляет соперника в нокаут ударом по печени! Невероятная, тяжелая победа!

Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории, установив мировой рекорд. Поздравляем Украину с бешеной победой!