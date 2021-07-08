"ВАР согласился с пенальти" - Саутгейт о выходе Англии в финал Евро

Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход команды в финал Евро-2020/21.

Судьбу поединка решил спорный пенальти в овертайме.

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"Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как все произошло. Есть ВАР, считаю, там все проверили и согласились с решением арбитра Данни Маккели.

Большим преимуществом была поддержка наших болельщиков в таких моментах, когда мы должны были пробиваться к воротам. И в концовке все было немного нервно, нам нужно было подержать мяч.

Когда ждешь выхода в финал так долго, как ждали мы, это неизбежно будет сидеть в голове", - цитирует Саутгейта BBC.

Финал Евро-2020/21 пройдет в Лондоне 11 июля. Между собой сыграют Англия и Италия. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.