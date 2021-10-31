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воскресенье, 31 октября 2021 09:49

Вакцинированного российским "Спутником" бывшего тренера "Динамо" не пустили на матч Малиновского

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Вакцинированного российским &quot;Спутником&quot; бывшего тренера &quot;Динамо&quot; не пустили на матч Малиновского
Семин не попал на футбол. Фото: "Локомотив"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Сёмин сообщил, что его не пустили на матч 11-го тура Серии А "Аталанта" — "Лацио" (2:2).

"Приехал на матч "Аталанта" — "Лацио"! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "Ювентус" — "Зенит" с прививкой "Спутник" проблем не будет!" — написал Сёмин в "Instagram".

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Лацио". Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

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На 18-й минуте форвард "Лацио" Педро Родригес забил первый гол в матче. В концовке первого тайма нападающий "Аталанты" Дуван Сапата сравнял счёт, ему ассистировал Маттео Ловато. На 74-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле с передачи Томы Башича вывел свою команду вперёд. На последних минутах полузащитник бергамасков Мартен де Рон спас "Аталанту" от поражения.

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