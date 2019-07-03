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четверг, 04 июля 2019 08:00

В Украине заработает новый спортивный телеканал

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В Украине заработает новый спортивный телеканал
Денис Босянок будет работать на новом спортивном канале

Телекомпания "Setanta" первого августа запустит в Украине эфирное спортивный канал "Setanta Sport". Первое время он будет распространяться только в ОТТ-сервисам, и будет работать по платной модели.

По информации "Telekritika.ua", "Setanta Sport" будет работать на украинском языке, а одним из комментаторов станет Денис Босянок.

Известно, что "Setanta Sport" будет транслировать английский чемпионат по футболу АПЛ, а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры. Официально о запуске вещателя в Украине будет сообщено на следующей неделе.

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Права на показ вступят в силу в начале нового сезона - в августе.

https://24tv.ua
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Дата
04
июля

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