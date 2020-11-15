В Украине растет топовый центральный защитник – обзор прессы после матча с Германией

Украина проиграла достойно – считает пресса. Фото Рейтер

Украинская пресса проанализировала поражение национальной сборной в матче против Германии.

"Спорт юа" цитирует известного футбольного агента Вячеслава Заховайло.

"Пять сантиметров фарта, именно такая разница лишила сборную Украины положительного результата в игре против Бундестим. Кто играл в профи футболе меня поймет. Абсолютно равная игра, которую можно сравнить в пять сантиметров удачи при реализации моментов. Германии повезло? Или назовем это мастерством? Учитывая три штанги в исполнении украинцев - это делает эту разницу в результате. Содержание игры сборной, на мой взгляд, не может подвергаться критике. Да, нам не просто. Мы первый сезон стараемся научится конкурировать с топ командами Европы. Но, перспектива есть.

Пять сантиметров везение также отделили команду Испании от победы в Швейцарии. 1:1 и два нереализованных одиннадцатиметровых в исполнении Рамоса. Случайность ??? Нет, это фарт. Все решится для Украины в последнем матче против Швейцарии. И это справедливо.

Хотелось бы, чтобы и вратарь нас иногда выручал", - написал Заховайло.

"Украина не боялась. Возможно, именно это - главный итог поединка, – пишет "Террикон". – В этой Лиге наций мы видели разную Украину - уверенную в себе, нахальную, осторожную и пугливую. Вот последнего как-то не хотелось видеть еще раз. К счастью, этого не случилось. Наша команда вышла на игру с желанием бороться, а не терпеливо сносить удары. Гол, который забил Роман Яремчук, может показаться случайным, но в нем была внутренняя логика - он стал результатом боевого стартового настроя, желания сыграть на максимуме.

Украина не боялась. Возможно, именно это – главный итог поединка

На эту игру Андрею Шевченко удалось выставить оптимальный вариант полузащиты: Тарас Степаненко в опорной зоне, Руслан Малиновский и Александр Зинченко над ним. К сожалению, средняя линия не стала лучшей в нашей команде. Степаненко ошибался меньше, но и в его действиях чувствовалась скованность - все-таки совсем недавно он перенес коронавирус. У Зинченко сравнительно недавно была травма, Малиновский не имеет достаточно игровой практики в "Аталанте".

Между тем, именно от полузащиты всегда в наибольшей степени зависел конечный успех сборной при Андрее Шевченко. Потенциал этой линии огромен, и есть надежда, что за 3 дня, оставшиеся до матча со Швейцарией, они смогут добиться прогресса. Радует, что во вчерашнем матче хорошо проявил себя атакующая линия - по сути дела, резервный ее состав, за исключением Романа Яремчука. После коронавирусных потерь Шевченко практически лишился глубины состава, но тот "старт", который он может выставить, вполне готов играть на высоком уровне. По крайней мере, со Швейцарией - точно.

Выйдя по итогам прошлой Лиги наций в Дивизион А, Украина добилась грандиозного успеха, но и обрекла себя на трудную жизнь. Скептики ворчали, что впереди нас ждет череда разгромов, что противостоять сборным такого уровня мы не сможем, что наша судьба - безоговорочный вылет назад, в Дивизион В, где нам и место. Ничего подобного не случилось. Да, возможно, Украина и вернется на уровень ниже - но сделает это с достоинством, показав, что чего-то стоит.

В 4 матчах с представителями элиты - Германией и Испанией - Украина только однажды провалилась, в остальных случаях упорно боролась и даже сумела одержать победу, которая будет помниться еще долго. Этот опыт для молодой команды бесценен. Осталось только не проиграть заключительный поединок в Швейцарии, чтобы к позитивному ощущению от игры прибавился еще и положительный турнирный результат.

Сайт "Футбум" цитирует бывшего полузащитника "Днепра" Андрея Полунина.

"Первый тайм получился отличным у команды Андрея Шевченко. После не совсем удачного начала, украинцы отодвинули игру от своих ворот, забили гол, игра была равной, но потом Зинченко допустил ошибку в центре поля, пошла контратака, и случился гол, который где-то надломил нашу сборную. У нас где-то есть тенденция, что если человек выступает в элитном клубе, даже не имея достаточной игровой практики, он все равно выходит в составе, и это касается не только Зинченко, который за полгода сыграл две игры за "Манчестер Сити". В данной ситуации именно игровой практики не хватило Александру, который допускал промахи не только в первом пропущенном мяче, но и во втором взятии ворот. Также было заметно, что во втором тайме Александр часто садился в зону левого защитника при организации атак нашей команды, а это притормаживало действия коллектива.

Забарный уже готов и тактически, и психологически к большим европейским матчам

В итоге все решил индивидуальный класс немецких футболистов. Да, можно вспомнить три штанги но, соперник реализовал шансы, а мы нет. Думаю, нам все-таки не хватило Цыганкова и Ярмоленко".

"Спортарена" отдает должное юному защитнику Илье Забарному.

"Шевченко оставил вне старта Кривцова, предпочтя опытному центрбеку Шахтера 18-летнего защитника Динамо Забарного, невиданный прогресс которого в последние месяцы позволил его трансферной стоимости вырасти в 20 раз (с 50 тысяч до миллиона евро). Последующие 90 минут показали, что Забарный уже готов и тактически, и психологически к большим европейским матчам, и в украинском футболе прямо сейчас растет один из топовых центральных защитников.

Финальный свисток зафиксировал вроде бы и закономерную победу команды, сумевшей лучше распорядиться своими моментами, но оставила массу вопросов для размышлений. Ведь все могло сложиться иначе, если бы у парней Шевченко в этой игре было чуть больше удачи в атаке и чуть меньше критических ошибок в обороне.

Немногие верили в то, что сборной Украины удастся взять очки на выезде с Германией. Но это поражение оставило в разы больше позитива и веры в возможности этой команды, чем то, что случилось в октябре".

В чем-то даже символично, что судьба сборной в Лиге наций будет зависеть от результата игры со Швейцарией, – пишет "Трибуна". – По сути, это подтверждение статуса, того, что Украина переросла соперников калибра Чехии и Словакии, с которыми играла в первом розыгрыше турнира. Результат в таких матчах намного лучше отображает реальный уровень команды, чем уже надоевшее "зато за игру не стыдно" после поражения от фаворита, которое приходится читать и после второго поражения от Германии.

В этот раз добавилось еще и "не повезло" – три штанги, которые выручали Нойера, и правда сложно забыть. Вот только их звон не должен заглушать и общее соотношение по ударам (19-6, включая заблокированные 6-1), и статистику по угловым (9-2), и перевес немцев во владении (55% на 45%) – все те признаки, которые говорят о характере игры ничуть не меньше.

Все это, а также то, как немцы включались в игру, когда требовалось, отвечая на один опасный момент у своих ворот двумя у чужих – и есть пресловутая разница в классе. Разница есть не только в классе, но и в восприятии игры болельщиками. Мы можем (и, уверен, будем) вспоминать и сильно позже, как Марлос при 0:1 не отдал на Яремчука, или как Зинченко не смог обработать мяч после паса Соболя при 1:1, или как тот же Александр попал в штангу уже при 2:1 в пользу немцев. А немцы забудут об этих эпизодах уже завтра к вечеру вторника, когда бундестим будет играть с Испанией.

Это не попытка принизить те действительно хорошие моменты, которые создавала сборная Украины. Команда действительно подкупает стремлением не мучаться, а играть в футбол – вдумайтесь, немцы сравняли счет после быстрой контратаки! Но за это самое стремление очков не дают. Здесь можно добавить "А вот за "автобусные" победы как с испанцами – очень даже", но не хочется. Нужен разумный баланс между стремлением играть и умением добиваться результата.

У этой команды точно еще будут шансы играть "от себя" в будущем, уже без оправданий и скидок на обстоятельства. Но до того – матч с Швейцарией, которая сыграла вничью дома с обоими фаворитами группы. И, кажется, что в этой игре Шевченко стоит включить тот самый прагматизм – если он, конечно, хочет и дальше пробовать играть "от себя" против Испании и Германии, а не с Чехией и Словакией.

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Заключительный поединок Лиги наций Украина сыграет во вторник, 17 ноября, в гостях со сборной Швейцарии.