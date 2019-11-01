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пятница, 01 ноября 2019 15:53

В Украине начала действовать система VAR

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В Украине начала действовать система VAR
В первом же матче система видео повторов помогла арбитру разобраться в противоречивом эпизоде. Фото: Динамомания

В пятницу, 1 ноября 2019 года, в Украине в футболе Впервые была использованная система VAR - система видео помощи арбитрам.

Произошло это в матче первенства Ю-19 между "Динамо" и "Карпатами", пишет "Динамомания"

Арбитр встречи Николай Балакин в другом тайме получил подсказку от помощников и побежал смотреть повторы.

После увиденного судья назначила в ворота "Карпат" пенальти за игру рукой защитника. Динамовец Владислав Ванат 11-метровый реализовал, установил итоговой счет встречи - 2: 2.

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VAR-система видеоповторов, благодаря которой Арбитр матча может переглянуться суперечливи эпизодов в матче. Система Уже Действует в чемпионате Англии, Испании, Италии, Лиге чемпионов и на Уровне Кубка мира и финальной части Евро.

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