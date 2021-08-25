В Токио начались Паралимпийские игры

В столице Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры.
Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября, сообщает Kyodo news.
В Паралимпийских играх будет разыграно 539 медалей по 22 видам спорта. Принимают участие рекордные 4 403 спортсмена из 161 страны и региона, среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.
Девиз национальной паралимпийской сборной команды Украины "Ваша поддержка - наша победа!".
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Недавно в Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.
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