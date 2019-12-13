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пятница, 13 декабря 2019 13:43

В соцсетях отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги Европы

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В соцсетях отреагировали на вылет &quot;Динамо&quot; из Лиги Европы
Фанаты отреагировали на вылет "Динам". Фото: segodnya.ua

12 декабря Киевское "Динамо" не смогло обыграть швейцарский "Лугано" и вылетело из Лиги Европы. В сети эмоционально отреагировали на домашнюю ничью киевлян в матче 6-го тура группового этапа ЛЕ. Об этом говорится на сайте segodnya.ua.

"Лучшая характеристика игры" Динамо ", - комментируют болельщики в Фейсбук.

"Динамо - это настоящий позор нашего футбола, вы уж простите, но Александрия в тысячу раз лучше выступила в сложной группе", - говорит Иван в Твиттере.

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"Все оставляют короткие комментарии смысл которых: позор и дно. НЕ вспомню, когда еще так тихо проходил такой вылет", - Евгений ОРЛ в Фейсбук.

"Идеальная характеристика философии" Динамо "в короткой фразе комментатора: - Классный пас, но не туда", - Дельта в Инстаграм.

"Почти сорок лет болею за этот клуб, были и поражения, но такой муки не припомню ... Они мучаются, а не играют, о лошадях в таких случаях говорят - гуманнее пристрелить ... Суркис, сколько ты будешь издеваться над нами? ", - пишет Сергей Бардус

"Что же, Динамо пробило историческое дно. Мне было настолько стыдно, пожалуй, со времен вылета от Туна. На самом деле должно быть стыдно клуба. Позор вам - президент, тренер, командо", - Олег Бабий в Фейсбук

После такого вылета из еврокубков фанаты настаивают продать киевский клуб.

Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с болгарским "Лудогорццм" - 1: 1.

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