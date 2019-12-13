"Ференварош" Реброва вылетел из Лиги Европы

Сергей Ребров не смог вывести "Ференцварош" в плей-офф Лиги Европы. Фото: из открытых источников

Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с болгарским "Лудогорццм" - 1: 1.

В первом тайме точный удар Лукоки после передачи Марселиньо вывел хозяев вперед. Гости сумели лишь свести матч к ничьей - уже в компенсированное время Сигневич удачно воспользовался передачей Шкварки.

Украинец Александр Зубков провел на поле все 90 минут. Игорь Харатин сыграл 84 минуты - его сменил третий представитель Украины Даниил Игнатенко, пишет "Спортарена"

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Команда Сергея Реброва завершили групповой этап Лиги Европы на третьем месте с 7 очками. С квартета Н в плей-офф вышли "Эспаньол" и "Лудогорец".