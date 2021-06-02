В следующем году Ребров сменит Луческу в "Динамо"

Ребров и Луческу уже боролись друг с другом в чемпионате Украины. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не планирует дорабатывать последний год по контракту с "фради". Издание Magyar Nemzet утверждает, что украинского специалиста ждет новое приключение.

46-летний наставник возглавит клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, где за один год сможет заработать 4 млн евро, а летом 2022 года планирует возвращение в "Динамо", которое дважды приводил к победе в чемпионате Украине.

Вместе с Ребровым "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии, сыграв в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У разбитого корыта: что делать Реброву

В 2020 году нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу заключил с клубом контракт по схеме 2+1. В премьерный сезон "Динамо" под руководством румынского специалиста выиграло три трофея на внутренней арене – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.