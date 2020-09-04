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пятница, 04 сентября 2020 13:29

В школьных учебниках по истории написали, что Шевченко выступал за "Ювентус", а не "Милан"

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В украинских школьных учебниках по всемирной истории за 11-й класс написали, что Андрея Шевченко играл за "Ювенутус", а не "Милан".

Учебник был выпущен в 2019-м издательством "Генеза" под авторством Татьяны Ладыченко.

За время игровой карьеры Шевченко в Италии играл только за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Автор: Владимир Боровик
 

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В профессиональной карьере Андрей Шевченко выступал только за три клуба - "Динамо", "Милан" и "Челси". В 2012 году завершил профессиональную карьеру. С 2016 года работает главным тренером сборной Украины.

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