В сеть попало последнее видео с Марадоной

Диего Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира-1986. Фото: Reuters

В сеть попало последнее видео интернете распространяется видео, на котором Диего Марадона отражен живым.

На нем видно, как легендарный аргентинец в сопровождении покидает клинику, где ему в ноябре провели операцию на головном мозге, пишет Sport. ua.

Мальчик, чей голос слышен за кадром, крикнул Марадону, и тот помахал ему в ответ рукой. "Он помахал мне рукой", - радостно вскрикнул мальчик.

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.