Диего Марадона прожил 60 лет. Фото: REUTERS

Легенда футбола Диего Марадона умер в бедности. От его состояния не осталось ничего.

Все, что было заработано за время карьеры и тренерской работы, было потеряно. Марадона жил только от зарплаты, которую получал в "Химнасии", работал там тренером - Gazeta.ua, рассказал журналист Луис Вентуа.

"От состояния Диего не осталось и следа. Почти все деньги исчезли, в частности, те, которые он заработал в ОАЭ и "Динамо-Брест".

В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила "Химнасия". По сути, он умер в бедности. Почти все его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил", - цитирует Вентуру Gazzetta dello Sport.

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Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.