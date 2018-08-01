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среда, 01 августа 2018 19:21

В сборную Украины по биатлону присоединилось три россиянки

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В сборную Украины по биатлону присоединилось три россиянки
Владимир Брынзак рассказал об изменениях в составе сборной Украины по биатлону. Фото: обозреватель

Сборную Украины по биатлону ждут интересные изменения. В состав национальной команды присоединятся три россиянки.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.

Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.

Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что они перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнований - юниорских стартов и Кубке IBU ", -рассказал главный тренер женской команды Владимир Брынзак для biathlon.com.ua.

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