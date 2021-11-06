В сборную Румынии вызвали 15-летнего таланта

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Просмотров: 2529
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 1305
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 504
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3546
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1134
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 522
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10251
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7371
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3276
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Эффективный удар через себя - Зозуля забил первый гол за "Фуэнлабраду"
Эффективный удар через себя - Зозуля забил первый гол за "Фуэнлабраду"
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы
Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы
Моуриньо во второй раз не смог победить "Буде-Глимт"
Моуриньо во второй раз не смог победить "Буде-Глимт"
Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча
Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 7119
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 648
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1008
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6822
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 225
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 12:28

В сборную Румынии вызвали 15-летнего таланта

  Комментировать
В сборную Румынии вызвали 15-летнего таланта
Сали прошел школу "Барселоны". Фото: instagram

Атакующий полузащитник "Фарула" 15-летний Энес Сали получил вызов в национальную команду Румынии на матче отбора в Кубок мира-2022. Идущая второй в своей группе Румыния сыграет против Исландии (11 ноября) и Лихтенштейна (14 ноября).

Для 15-летнего Энеса Сали это дебютный вызов. До этого он играл на уровне U-17. В нынешнем сезоне вундеркинд стабильно играет в составе "Фарула" под руководством Георге Хаджи. Хавбек даже отличился голом, став рекордсменом чемпионата Румынии. Никто раньше не отмечался в столь юном возрасте (15 лет и 6 месяцев).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Динамо" нет денег на трансфер Хаджи

Энес Сали родился в Канаде, где и начал заниматься футболом. С 2017 по 2019 год хавбек тренировался в структуре "Барселоны", после чего перешел в академию имени Георге Хаджи. К "Фарулу" молодой игрок присоединился в сентябре 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сборную Румынии вызвали 15-летнего таланта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23967
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 11180
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 10468
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 8964
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 8172
Спорт
Бывший защитник сборной Франции высмеял команду Гвардиолы
Бывший защитник сборной Франции высмеял команду Гвардиолы Просмотров: 36
"Ньюкалс" предлагает невероятные деньги за голкипера "Барселоны"
"Ньюкалс" предлагает невероятные деньги за голкипера "Барселоны" Просмотров: 180
"Франс Футбол" опроверг информацию о очередном "Золотом мяче" Месси
"Франс Футбол" опроверг информацию о очередном "Золотом мяче" Месси Просмотров: 198
Барселона объявила о назначении Хави
Барселона объявила о назначении Хави Просмотров: 144
Стало известно, какую команду будет тренировать Шевченко и какая зарплата
Стало известно, какую команду будет тренировать Шевченко и какая зарплата Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
4
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
3
Лаврские попы напали на журналистов
1
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
1
До конца года Порошенко совершит большое дипломатическое турне
1
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Голосов: 356
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть