В сборную Румынии вызвали 15-летнего таланта

Сали прошел школу "Барселоны". Фото: instagram

Атакующий полузащитник "Фарула" 15-летний Энес Сали получил вызов в национальную команду Румынии на матче отбора в Кубок мира-2022. Идущая второй в своей группе Румыния сыграет против Исландии (11 ноября) и Лихтенштейна (14 ноября).

Для 15-летнего Энеса Сали это дебютный вызов. До этого он играл на уровне U-17. В нынешнем сезоне вундеркинд стабильно играет в составе "Фарула" под руководством Георге Хаджи. Хавбек даже отличился голом, став рекордсменом чемпионата Румынии. Никто раньше не отмечался в столь юном возрасте (15 лет и 6 месяцев).

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Энес Сали родился в Канаде, где и начал заниматься футболом. С 2017 по 2019 год хавбек тренировался в структуре "Барселоны", после чего перешел в академию имени Георге Хаджи. К "Фарулу" молодой игрок присоединился в сентябре 2021 года.