"В сборную надо приглашать игроков из чемпионата России" – Сопко

Сопко скучает за Ракицким в сборной

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко поделился мнением о проблемах сборной Украины в обороне.

Об этом пишет "Трибуна".

"В защите сборной Украины надо прибавлять. К сожалению, наш чемпионат не растит хороших защитников. Потому что две основные команды, которые поставляют футболистов в сборную, играют только на атаку. Там нет такого режима, в котором бы росли защитники.

Это беда нашего футбола. Поэтому я надеюсь на тех, кто играет за границей: Пластун еще заматереет.

Мне бы хотелось, чтобы поменялась ситуация, и те защитники, которые сейчас играют в России, Ракицкий и Ордец, тоже не списывались. Это тоже могло бы усилить сборную Украины", – сказал Сопко.

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Во времена Союза Сопко выступал за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".