"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт

Рустам Худжамов сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: ФК "Мариуполь"

Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" Рустам Худжамов раскритиковал выступления сборной Украины на Евро.

Эксперт считает, что отдельным футболистам стоит задуматься над своим отношением к футболу.

"Конечно, все ждали большего. Не хочу біть среди тех, кто хейтит сборную. Мысли есть, но озвучивать на эмоциях их нет желания.

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Уже так есть. Не хочется бросаться какашками в сборную Украины. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пара футболистов, которым нужно меньше понтов разбрасывать, руками махать на поле.

Как говорят, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", - сказал Худжамов в комментарии Meta Ratings.

В последнем матче Украина уступила Австрии 0:1. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе и рискует покинуть турнир. Рустам Худжамов выступал за "Динамо", "Шахтер", ФК "Харьков", "Металлист", "Мариуполь", "Зарю". Вызывался в сборную Украины, но не провел ни одного матча.