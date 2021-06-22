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вторник, 22 июня 2021 06:52

"Мертвые пчелы не гудят": реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Австрии

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&quot;Мертвые пчелы не гудят&quot;: реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Австрии
Андрей Ярмоленко был одним из лучших игроков против Австрии. Фото: Gettyimages.com

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Украины минимально проиграла Австрии - 0:1.

Судьбу поединка решил угловой в середине первого тайма.

Gazeta.uaсобрала реакцию соцсетей на поражение команды Андрея Шевченко.

Журналист сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник пишет о плохой физической форме игроков сборной.

"Мертвые пчелы не гудят ...

Вопрос №1- чем они занимались на сборах? "

Футбольный блог Роман Бебех пишет, что Украина играла против команды Бундеслиги. Состав австрийцев состоит из игроков немецкого чемпионата.

"У нас мало кто знает уровень Бундеслиги, а это считай сборная Австрии, поэтому ожидали выноса вперед ногами соперника".

Сборная Украины уступила сопернику во все компонентах, считает эксперт Евгений Левченко.

"Полное разочарование ... не результатом, а игрой. Сегодня мы выглядели беззубо, на фоне окрыленной Австрии. Да, я понимал, что мы можем проиграть, но не думал, что так бесславно. Проиграли дуэли, центр поля, каблуки. Плюс провалы , недобеганния, скованность. Назад в прошлое ... "

Сборной Украины не хватало Тараса Степаненко

Футбольный аналитик Вадим Лукомский считает, что Украине трудно без опорника "Шахтера"

"На Украину в защите больно смотреть каждый раз, когда не играет Тарас Степаненко".

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин считает, что сборную просто переоценили.

"Украина - Австрия -0:1. В конце концов, ничего особенного не произошло. Против желто-синих сыграли ребята, которые тоже понимают в футболе. Зря разве львиная большинство австрийцев представляют клубы Бундеслиги? Такая игра не устраивает, нечего делать с такой игрой на чемпионате. Просто вокруг команды очень большие волны надежд подняли. Очень много огласки. Современный мир медиа, открытости и доступности блоггеров и соцсетей, навязчивой рекламы со всех щелей этому способствует. А игра не всегда соответствует ожиданиям рекламистов и болельщиков. Но ничего, подождем завершения борьбы в других группах. Теперь мы зависимы от стечения обстоятельств".

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Главный редактор сайта "Динамо" Кирилл Крыжановский отмечает, что сборная Украины еще имеет шансы на выход в 1/8 финала.

"Лучше попасть под итальянский каток в 1/8 финала, но с честью и высоко поднятой головой, чем выглядеть клоунами, которые катают на ничью и могут получить (в теории) легкий вариант.

Украина провела очень слабый матч. Такое впечатление, что никто не ожидал, что австрийцы сами захотят быть хозяевами своей судьбы и попрут вперед. Ну и общий уровень готовности нашей команды (тактический, физический) - просто катастрофа.

Но благодаря дикому регламенту Евро мы все еще может сыграть в плей-офф. Мало того, шансы не катастрофически низкие, а очень даже реальны, но вот чувство гордости это ожидание совсем добавляет ".

Шевченко начал преждевременно подготовку к Евро

Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко считает, что сборная провела преждевременные сборы перед турниром.

"У нас была возможность раньше всех закончить сезон для большинства игроков. И выбор был между дать им короткий отпуск, чтобы восстановиться, или собрать на дополнительный сбор, пока все остальные игроки сборных еще играют в клубах. Тренерский штаб выбрал второй вариант. Собрали всех через день после финала Кубка, нагрузили по две тренировки в день.

Тогда я отметил, что если сборная не будет мощно бегать на Евро, то за что критиковать тренеров. Они сами дали повод этим дополнительным и нестандартным сбором. Пытались обмануть судьбу, когда другие команды просто приняли ситуацию как есть".

Итальянский скаут Алекс Великих критикует команду Шевченко.

"Очень, очень и очень плохо физически, тактически и психологически готова эта команда!"

Нидерланды выиграли нашу группу. Команда Франка де Бура набрала девять очков. Австрия с двумя победами стала второй. Украина одержала только одну победу и занимает третье место. Северная Македония очков так и не набрала.

Теперь судьба сборной Украины зависит от других команда. Национальной команде нужно попасть в четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
22
июня

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