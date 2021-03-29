В сборной Казахстана опровергли информацию о вспышке коронавируса

Накануне Казахстан проиграл Франции. Фото: Федерация футбола Франции

Руководитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола Ермухамед Маулен отрицает информацию, что у нескольких представителей тренерского штаба сборной Казахстана диагностирован ковид.

"Сергей Калюбин заболел еще до матча с Францией. Не коронавирусом, просто простыл.

А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам", – сказал Маулен.

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Матч отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан пройдет 31 марта в Киеве. Накануне сборная Украины не смогла обыграть сборную Финляндии – 1:1.