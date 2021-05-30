В России уверены, что Де Брейне против них не сыграет

 
Ексклюзивы
1/5
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 36
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 981
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1071
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1764
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1071
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1413
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1008
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1980
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 720
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 981
Фото
Все фото
8
3
5
4
6
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Видео
Все видео
Эти руки много украли – президент футбольного клуба сделал неожиданное признание
Эти руки много украли – президент футбольного клуба сделал неожиданное признание
Допраздновался. Игрок турецкого клуба выпал из автобуса
Допраздновался. Игрок турецкого клуба выпал из автобуса
Тренерское поражение Гвардиолы: почему "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги чемпионов
Тренерское поражение Гвардиолы: почему "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги чемпионов
Сборники "поздравили" Миколенко яйцами и мукой
Сборники "поздравили" Миколенко яйцами и мукой
Дай пописять! Пьяного экс-игрока "Шахтера" жестко задержала полиция
Дай пописять! Пьяного экс-игрока "Шахтера" жестко задержала полиция
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 396
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 135
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
воскресенье, 30 мая 2021 18:38

В России уверены, что Де Брейне против них не сыграет

  Комментировать
В России уверены, что Де Брейне против них не сыграет
Де Брейне ударил Антонио Рюдигер. Фото: Reuters

Бывший врач сборной России Юрий Васильков оценил степень тяжести повреждения полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.

"Серьёзная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьёзно". Сообщает "Чемпионат".

Кевин Де Брёйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всём желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске.

Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол — я бы ещё понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксёрская травма", — сказал Васильков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андронов сравнил сборные Украины и России

Сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня. Ранее в групповом турнире Бельгия дважды обыгрывала Россию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России уверены, что Де Брейне против них не сыграет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 10791
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4545
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 4050
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 2898
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека Просмотров: 2349
Спорт
Почеттино просит ПСЖ разорвать контракт
Почеттино просит ПСЖ разорвать контракт Просмотров: 198
Открытый чемпионат Франции. Украинка одолела бывшую первую ракетку мира
Открытый чемпионат Франции. Украинка одолела бывшую первую ракетку мира Просмотров: 243
Перелом носа, перелом глазницы – Де Брейне назвал свой диагноз
Перелом носа, перелом глазницы – Де Брейне назвал свой диагноз Просмотров: 621
Эти руки много украли – президент футбольного клуба сделал неожиданное признание
Эти руки много украли – президент футбольного клуба сделал неожиданное признание
 Просмотров: 1125
"Челси" повезло, что в соперника играл Зинченко. Он привез гол – агент Селюк
"Челси" повезло, что в соперника играл Зинченко. Он привез гол – агент Селюк Просмотров: 900
Больше всего комментируют
21
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
1
Голливудский актер стал членом российской партии
Голосов: 1053
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть