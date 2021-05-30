В России уверены, что Де Брейне против них не сыграет

Де Брейне ударил Антонио Рюдигер. Фото: Reuters

Бывший врач сборной России Юрий Васильков оценил степень тяжести повреждения полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.

"Серьёзная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьёзно". Сообщает "Чемпионат".

Кевин Де Брёйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всём желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске.

Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол — я бы ещё понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксёрская травма", — сказал Васильков.

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Сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня. Ранее в групповом турнире Бельгия дважды обыгрывала Россию.