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среда, 05 февраля 2020 10:04

В России умер выдающийся хоккеист золотой эпохи

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В России умер выдающийся хоккеист золотой эпохи
Александра Скворцова приглашали все московские клубы, но он оставался верным "Торпедо"

4 февраля на 66-м году жизни скончался известный советский хоккеист Александр Скворцов, сообщает официальный сайт нижегородского "Торпедо".

В 1974-89 годах Александр Скворцов выступал за "Торпедо". В 591 матче Высшей лиги чемпионата СССР он набрал 448 очков (244 + 204).

Также он выступал за клубы "Кярпят" (Оулу, Финляндия), "Каликс" (Швеция).

Александр Скворцов участвовал в американских турне ЦСКА и "Крыльев Советов".

В составе сборной СССР он - олимпийский чемпион 1984 года, серебряный призер оОлимпиады 1980 года, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка Канады 1981 года.

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Александр Скворцов тренировал клубы "Каликс", "Хаммарбю" (Стокгольм), "Мункфорш" (Швеция), "Остерроке" (Окенберья, Швеция), "Саров", "Амур" (Хабаровск), "Торпедо" (Нижний Новгород).

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Дата
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