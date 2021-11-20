В России мечтают о матче с Украиной

Россия опозорилась в матче с Украиной. Фото: "Спорт-Экспресс"

Российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что мечтает о проведении матча между сборными России и Украины.

"Я не просто рад – я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся", — написал Уткин в своём "телеграме".

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Сборная Украины заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на КМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Украины могла бы встретиться с Россией в полуфинальном стыковом матче КМ-2022, однако по регламенту эти команды не могут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.