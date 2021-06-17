В пользу сборной Украины: что нужно знать о матче Нидерланды - Австрия

Фрэнк Де Йонг с 2019 играет за "Барселону. Фото: Gettyimages.com/

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Нидерландов победила Австрию -2:0.

Что нужно знать об игре в Амстердаме?

ВАР помог Нидерландам. В начале матча благодаря видеоповтору хозяева получили право на пенальти.

Прессинг Австрии не работал. Гости пытались давить на соперника. Но Нидерланды очень спокойно выходили из-под прессинга.

Хозяева выиграли середину поля. Пара центральных полузащитников Вейналдум-де Йонг держали под контролем всю игру. Особенно отличался полузащитник "Барселоны".

Австрийцам не хватало Марко Арнаутовича

Австрия выглядела беззубо в атаке. Гости ничего не смогли создать в атаке. Австрийцам не хватало Марко Арнатутовича, который пропускал игру из-за дисквалификации.

Легкая победа Нидерландов. Хозяева полностью передали соперника. После счета 2:0 Нидерланды уже доигрывали. При желании команда Франка де Бурга могла забить больше.

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Поражение австрийцев в пользу Украины. Сборной Украины будет достаточной ничьи в матче против Австрии в последнем туре на Евро. Нидерланды уже вышли из группы заняв первое место.

В другом матче группы Украина победила Северную Македонию - 2:1. Нидерланды имеют шесть очков. По три балла в украинцев и австрийцев, а Северная Македония пока очков не набирали. 21 июня Украина сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00. А Нидерланды будут играть против Северной Македонии.