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среда, 09 февраля 2022 20:59

В ожидании первой медали в акробатике. Расписание шестого соревновательного дня в Пекине-2022

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В ожидании первой медали в акробатике. Расписание шестого соревновательного дня в Пекине-2022
Фото: Reuters

В четверг, 10 февраля, ночью по Киеву начнется шестой соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Внимание украинских болельщиков будет приковано к командным смешанным соревнованиям по акробатике в фристайле. Они дебютируют на Играх и начнутся в 13:00 по Киеву.

Акробатика, пожалуй, единственный вид спорта, в котором Украина может рассчитывать на медали, ведь биатлонисты пока не радуют результатами.

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Расписание соревнований на четверг, 10 февраля:

3:05 и 14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Женщины. 8 матчей.

3:30, 3:58 и 4:25 – Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Женщины. Медали.

3:30 и 5:00 – Скелетон. Раунды 1 и 2. Мужчины. Владислав Гераскевич.

3:30 – Фигурное катание. Произвольная программа. Мужчины. Иван Шмуратко. Медали.

4:30 и 8:15 – Горнолыжный спорт. Комбинация. Скоростной спуск и слалом. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

5:15, 8:00, 8:37 и 9:15 – Сноубординг. Кросс. Квалификация и финал. Мужчины. Медали.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 4 матча.

8:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 4 матча.

8:55 – Бобслей. Двойки. Официальные тренировки 1 и 2. Мужчины.

9:00 – Лыжные гонки. 10 км. Классический стиль. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Валентина Каминская. Медали.

11:55 – Бобслей. Монобоб. Официальные тренировки 1 и 2. Женщины. Лидия Гунько.

12:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Тренировка 2. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

13:00 и 13:50 – Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финалы. Сборная Украины (пока официально не назван состав). Медали.

14:00 - Конькобежный спорт. 5000 м. Женщины. Медали.

15:30 – Санный спорт. Командные состязания. Эстафета. Юлианна Туницкая, Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лысецкий. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

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Дата
09
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