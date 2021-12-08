В НХЛ забросили удивительную шайбу

"Баффало" снова проиграл. Фото: Associated Press

В среду, 8 декабря, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Баффало Сейбрз" принимал "Анахайм Дакс". Встреча состоялась в Баффало на стадионе "Кибэнк-центр" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забивали Сонни Милано на 26-й минуте и Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи. Сообщает ТСН.

Первая шайба команды оказалась по-настоящему невероятной.

Милано на шестой минуте второго периода на лету попал по шайбе после наброска из-за ворот Зеграса, который сначала хотел нанести лакросс-пас (он же "Мичиган"), но передумал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

"Анахайм" смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила "Калгари Флеймз" в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 и с таким же счетом клуб проиграл "Вашингтон Кэпиталз" - тоже в серии послематчевых буллитов. "Баффало", в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.