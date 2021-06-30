В матче со Швецией Довбык побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"

Форвард сборной Украины Артем Довбык в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 побил рекорд французского футболиста Мишеля Платини, забив решающий гол.

На 120-й мин. 37 с. Довбык забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы, сообщает статистический ресурс Opta в Twitter.

"Ранее результат принадлежал Платини, который голом на 118-й минуте 53-й секунде матча с Португалией принес Франции победу в полуфинале Евро-1984. Команды сыграли со счетом 3:2", - говорится в сообщении.

Гол Довбыка стал также вторым самым поздним в истории чемпионатов Европы. Первый на Евро-2008 забил Семих Шентюрк на 121-й мин. в матче против Хорватии, переведя игру в серию пенальти.

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Фото: Opta

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Платини является трехкратным обладателем "Золотого мяча", который выигрывал престижнейшую награду мирового футбола в 1983-м, 1984-м и 1985 году. В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других 1/4 финала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.