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воскресенье, 06 сентября 2020 13:20

В львовском "Рухе" вспышка коронавируса

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В львовском &quot;Рухе&quot; вспышка коронавируса
"Рух" проиграл дебютную игру в Полтаве со счетом – 2:5. Фото ФК "Рух"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что в львовском "Рухе" распространился коронавирус.

"Коронавирус все больше поглощает Львов. Снова задело футбол.

В лагере "Руха" вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайших туров – под вопросом", – написал Бурбас в твиттере.

Львовский "Рух" в этом сезоне дебютировал в Премьер-лиге.

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3 сентября сборная Украины провела тренировку на базе львовского клуба.

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Дата
06
сентября

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