В львовском "Рухе" вспышка коронавируса

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что в львовском "Рухе" распространился коронавирус.
"Коронавирус все больше поглощает Львов. Снова задело футбол.
В лагере "Руха" вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайших туров – под вопросом", – написал Бурбас в твиттере.
Львовский "Рух" в этом сезоне дебютировал в Премьер-лиге.
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3 сентября сборная Украины провела тренировку на базе львовского клуба.
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