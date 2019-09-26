В Литве покончил жизнь самоубийством известный футболист

Артурас Римкявичюс забил 117 мячей в чемпионате Литвы

Бывший нападающий сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс был найден мертвым неподалеку Каунаса.

По данным "LRT", по всей видимости, 36-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством. У тела игрока был найден пистолет. У бывшего футболиста осталась жена и две дочери.

Артурас Римкявичюс является рекордсменом чемпионата Литвы. Римкявичюс отличился 117 раз в 205 поединках литовского первенства. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один чемпионат - в 2012-м, выступая за "Шяуляй", игрок забил 35 мячей, после чего получил награду лучшему футболисту турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США застрелили баскетболиста, который выступал в НБА



За сборную Литвы Артурас провел семь матчей и забил три мяча. По ходу карьеры нападающий также играл в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травмы он был вынужден завершить карьеру, а затем работал детским тренером.