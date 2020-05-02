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суббота, 02 мая 2020 14:13

В клубе бундеслиги нашли трех больных коронавирусом

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В клубе бундеслиги нашли трех больных коронавирусом
Символом "Кельна" является козел

В немецком "Кельне" обнаружили сразу три случая заражения коронавирусом после выхода команды из карантина и возобновления тренировочного процесса.

Об этом сообщил официальный сайт клуба Бундеслиги.

Имена тех, кто подхватил болезнь, не называются. Однако отмечается, что в зараженных отсутствуют симптомы. Все трое будут находиться дома в самоизоляции в течение следующих двух недель.

Несмотря на обнаруженную в клубе вспышку COVID-19, команда продолжит готовиться к возобновлению сезона, соблюдая необходимые меры безопасности.

Бундеслигу хотели восстановить 9 мая, однако из-за ухудшения ситуации с пандемией, решение могут отложить.

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После 25 туров Чемпионата Германии лидирует "Бавария", которая набрала 55 очков. Второе место занимает "Боруссия" Дортмунд (51), третье - "Лейпциг" (50).

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