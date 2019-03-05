В "Карпатах" решили, увольнять ли скандального вице-президента

Смалийчук остается в клубе. Фото: narodna-pravda.ua

Ситуация касательно вице-президента "Карпат" Олега Смалийчука приобрела определенность.

Функционер оскандалился перед дерби со "Львовом", выкрикивая вместе с фанатами "львов" оскорбительные речевки в адрес соперника.

Позже Смалийчук извинился за свое поведение и объявил, что за свои действия надо отвечать и он больше не является вице-президентом клуба.

Как сообщает "Футбол 1", почетный президент "Карпат" Петр Дыминский решил, что извинений достаточно и Смалийчук не будет отправлен в отставку.

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В матче со "Львовом" "Карпаты" уступили со счетом 0:1.