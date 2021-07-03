В какой форме будут играть сборные Украины и Англии

Сборные Украины и Англии определились с формой, в которой выйдут на игру.
Во время матча 1/4 финала Евро-2020 украинская сборная выйдет на поле в желтом комплекте формы, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Решение приняли во время совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча. Вратарь будет играть в оранжевой форме.
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Англичане сыграют в белых цветах. Голкипер будет в черной форме.
3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале.
В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.
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