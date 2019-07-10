В Италии чемпион мира по плаванию спас утопающего туриста

Филиппо Маньини спас человека на отдыхе

Четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, итальянец Филиппо Маньини спас утопающего мужчину на пляже Сардинии.

Турист плавал на надувных единорогах со своим мужем. Его отнесло в море и не рассчитав свои силы он начал тонуть, сообщает BBC.

Крики его друзей услышали спасатели, однако Филиппо Маньини, который отдыхал на пляже со своей подругой оказался быстрее.

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Филиппо Маньини выступал в итальянской эстафетной команде 4x200 м, завоевавшая бронзу на Олимпиаде в Афинах 2004 года.