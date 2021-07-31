В Харьков переехал лучший бомбардир чемпионата Бразилии

Бразилец хорошо играет головой. Фото: globo.com

Харьковский "Металлист" объявил о подписании бразильского нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

25-летний игрок перешел в украинскую команду из бразильского "Ред Булл Брагантино". Портал Transfermarkt оценивает Пейшото в € 700 тысяч.

В этом сезоне Пейшото выступал на правах аренды в "Жувентуде", где провел 12 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. На момент перехода являлся лучшим бомбардиром бразильской Серии А.

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25-летний бразильский форвард станет третьим нападающим в составе "Металлиста". Кроме него эту роль исполняют колумбиец Брайан Риаскос и Руслан Фомин. Следующий матч "Металлист" проведет против "Ужгорода" 1 августа.