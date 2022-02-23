В Германии рекламу "Газпрома" заменили слоганом "Свободу Украине"

Немецкое издание Bild не будет больше демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на футболках клуба "Шальке".

Лого российского монополиста будут заклеивать надписью "Свободу Украине!", сообщает сайт издания.

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"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.

Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!

Диктаторы используют спорт в качестве хорошего фона для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться безучастным, пока Путин готовит войну", – говорится в сообщении Bild.

Автор: Bild

"Газпром" является одним из спонсоров Лиги чемпионов. Кроме "Шальке", российская энергетическая компания также является спонсором сербской "Црвены Сведы" и российского "Зенита".

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка в сезонах 2016/19 играл за "Шальке". В текущем сезоне команда выступает во второй германской Бундеслиге.