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среда, 23 февраля 2022 17:45

В Германии рекламу "Газпрома" заменили слоганом "Свободу Украине"

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Немецкое издание Bild не будет больше демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на футболках клуба "Шальке".

Лого российского монополиста будут заклеивать надписью "Свободу Украине!", сообщает сайт издания.

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"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.

Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!

Диктаторы используют спорт в качестве хорошего фона для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться безучастным, пока Путин готовит войну", – говорится в сообщении Bild.

Автор: Bild
 

"Газпром" является одним из спонсоров Лиги чемпионов. Кроме "Шальке", российская энергетическая компания также является спонсором сербской "Црвены Сведы" и российского "Зенита".
Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка в сезонах 2016/19 играл за "Шальке". В текущем сезоне команда выступает во второй германской Бундеслиге.

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Дата
23
февраля

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