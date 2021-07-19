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понедельник, 19 июля 2021 15:22

В футбольном клубе "Львов" – вспышка коронавируса

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В футбольном клубе &quot;Львов&quot; – вспышка коронавируса
"Львов"в прошлом чемпионате обыграл "Шахтер". Фото: "Львов"

В футбольном клубе "Львов" вспышка коронавируса, сообщает журналист "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

11 футболистов и четыре тренера сдали положительные тесты на коронавирус. Еще у пятерых представителей команды - повышенная температура.

"Львов" в первом туре УПЛ должен сыграть против "Мариуполя" 23 июля.

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В минувшем чемпионате футбольный клуб "Львов" занял восьмое место и набрал 29 очков. Во втором круге команда обыграла "Шахтер".

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