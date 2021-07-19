В футбольном клубе "Львов" вспышка коронавируса, сообщает журналист "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
11 футболистов и четыре тренера сдали положительные тесты на коронавирус. Еще у пятерых представителей команды - повышенная температура.
"Львов" в первом туре УПЛ должен сыграть против "Мариуполя" 23 июля.
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В минувшем чемпионате футбольный клуб "Львов" занял восьмое место и набрал 29 очков. Во втором круге команда обыграла "Шахтер".
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