В "Дженоа" рассказали, почему уволили Шевченко

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Аутсайдер Серии А "Дженоа" уволил украинского тренера Андрея Шевченко из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Грифоны" под руководством бывшего тренера сборной Украины одержали только одну победу за два месяца.

"Я много говорил с Шевченко. Общение не было проблемой. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно.

Мы поняли, что команде не хватает энергии, необходимой для матча с "Фиорентиной". Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим. Я уверен, что мы должны были действовать именно сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно скорее.

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Мы довольны новичками. Уже увидели в матче Кубка, как они улучшили команду. Хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Сейчас середина окна, так что трансферы еще будут.

Я знал, что работа с "Дженоа" – большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, у нас будет шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне "Дженоа" будет играть в Серии А", – цитирует генельного менеджера "Дженоа" Йоганнеса Шпорса Telegram-канал "Гранде Шева".

"Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко 15 января. Тренер работал в должности с 8 ноября. Предыдущим местом работы тренера была сборная Украины. По сообщению СМИ, Шевченко может возглавить сборную Польши.